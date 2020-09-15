Multimilliardär und MinimalistJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.09.2020: Multimilliardär und Minimalist
51 Min.Folge vom 15.09.2020Ab 12
Ein teurer Sportwagen vor einer prunkvollen Villa. Wer an Multi-Millionäre denkt, hat klare Vorstellungen. Cédric Waldburgers Besitz dagegen passt fast komplett in eine Sporttasche. Der Gründer mehrerer Erfolgs-Startups lebt in einer simplen Wohnung und hat kein Auto. Für ihn gilt Flexibilität durch Verzicht statt Konsum im Überfluss. Was hinter Waldburgers 90-Tage-Regel steckt und wie er ganz ohne Luxus auskommt - "Galileo" hat ihn besucht und es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
