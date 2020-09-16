Zwei Tage in der FischdosenfabrikJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 16.09.2020: Zwei Tage in der Fischdosenfabrik
50 Min.Folge vom 16.09.2020Ab 12
Jeder Deutsche isst im Schnitt 14,4 Kilogramm Fisch pro Jahr und greift hierfür oft zur Konserve. Aber wie kommt der Fisch eigentlich in die Dose und wie viel Arbeit und Vorbereitung steckt dahinter, damit wir einfach nur noch zum Dosenöffner greifen müssen? Um das herauszufinden, arbeitet "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch zwei Tage in einem Traditions-Betrieb für Dosensardinen in Portugal. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen