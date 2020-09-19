Border Angels vs. Border PatrolJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.09.2020: Border Angels vs. Border Patrol
49 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 12
Absperrgitter, Mauern und Zäune, daran denken die meisten, wenn sie von der Grenze zwischen den USA und Mexiko hören. Dabei sieht der größte Teil des Grenzgebietes völlig anders aus. Es sind nämlich weite, leere Landflächen. Genau hier kämpfen Flüchtlinge, Helfer und private Grenzschützer jeden Tag einen erbitternden Kampf. Mittendrin ist "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen