Folge vom 20.09.2020
Folge vom 20.09.2020: Google Sterne

48 Min. Ab 12

Fast alle von uns haben sich schon auf Torben Mauch verlassen, dabei kennen sie ihn gar nicht. Wie? Indem sie Google Maps benutzt haben. Denn er steckt hinter vielen Google-Bewertungen und macht Fotos von Orten bei Google Maps. Fast 50.000 Fotos und 600 Bewertungen stammen von ihm, denn Torben ist ein Local Guide. Was hinter den Google-Bewertungen steckt und wie leicht sie sich fälschen lassen? "Galileo" hat den Test gemacht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

