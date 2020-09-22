G-lernt: CO2-neutrale Insel (Green Seven Week)Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.09.2020: G-lernt: CO2-neutrale Insel (Green Seven Week)
49 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12
Die Insel Samsø in Dänemark schafft das, was wir alle erreichen wollen: Die Bewohner leben komplett ohne CO2! Wie sieht der Alltag auf der "Insel der Zukunft" aus? "Galileo" ist hingefahren und hat die Bewohner von Samsø näher kennengelernt. Dabei hat das Wissensmagazin erfahren, wie die Insulaner die Energiewende gemeistert haben, und festgestellt, dass wir eine ganze Menge von ihnen lernen können. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
