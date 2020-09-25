Die Wunderbohne (Green Seven Week)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.09.2020: Die Wunderbohne (Green Seven Week)
Die Ackerbohne ist eine deutsche Traditions-Ackerpflanze, die viel mehr als nur Viehfutter ist. Das heimische Gewächs gilt aktuell als umwelt- und klimafreundliche Alternative zur importierten Sojabohne. "Galileo" ist nach Pfaffenhofen in Bayern gefahren, wo die Ackerbohne wächst. Das Wissensmagazin hat gecheckt, was hinter diesen Behauptungen steckt, warum die Ackerpflanze bisher so wenigen Verbrauchern bekannt ist und was man Leckeres aus ihr zaubern kann. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
