ProSiebenFolge vom 26.09.2020
Folge vom 26.09.2020: Superheld Baum

49 Min.Folge vom 26.09.2020Ab 12

Brokkoli, Paprika, Gurke - sie alle waren bei "Galileo" schon einmal echte Superhelden. Aber jetzt kommt einer, der stellt alle anderen in den Schatten: der Baum. Bäume unterhalten sich in einer ganz eigenen Sprache und sind ganz nebenbei noch die größten CO2-Vernichter und Top-Klimaanlagen. Bühne frei für den ultimativen Superhelden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

