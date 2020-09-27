Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 27.09.2020
Folge vom 27.09.2020Ab 12

Stan Hutching ist Lachszähler. Im Auftrag der kanadischen Regierung zählt Stan in der Wildnis Lachse. Stan kämpft seit über 40 Jahren gegen die Überfischung und den Erhalt des Ökosystems in seinem Gebiet. Denn nur mit Hilfe seiner Zahlen können die Fangquoten für die großen Fischereien präzise berechnet werden. Ein Job, der abenteuerlich und nicht gerade ungefährlich ist. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

