Galileo
Folge vom 29.09.2020: X-Days Eierfabrik
50 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 12
Wir Deutsche essen im Durchschnitt 256 Eier im Jahr. Aber welchen Weg nehmen die Eier überhaupt, bis sie vom Hühnerhof bei uns im Supermarkt landen? "Galileo"-Moderatorin Claire Oelkers hat zwei Tage beim größten Eiprodukt-Hersteller Österreichs mitgearbeitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
