Folge vom 01.10.2020: Reichster Mann Europas - Wie wird man mit Luxus so reich?
Bernard Arnault ist der drittreichste Mensch der Welt. Außerdem ist er der reichste Europäer: Firmen wie Louis Vuitton, Moet, Hennessy und Dior gehören ihm. Er setzt auf Luxus und eine besondere Marktstrategie. Wie genau er es geschafft hat, dieses Imperium zu errichten und sein Vermögen laufend zu vergrößern, hat sich "Galileo" genauer angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
