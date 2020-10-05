Fünf Dinge, ohne die ein Kanadier nicht leben kannJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.10.2020: Fünf Dinge, ohne die ein Kanadier nicht leben kann
51 Min.Folge vom 05.10.2020Ab 12
Milch in Plastiktüten, Mülltonnen mit schwerem Schloss, Autos mit Wärmespule und Steckdosenanschluss, Pommes mit Bratensauce und Käse ("Poutin") und Ahornsirup auf Eis ("Ahorn Tuffy")? Was für Deutsche skurril klingt, ist für Kanadier völlig alltäglich. Doch was haben das metrische System, extrem kalte Winter und eine bärenstarke Vorliebe für Hausmüll damit zu tun? "Galileo" zeigt fünf Dinge, ohne die ein Kanadier nicht leben kann und erklärt die Hintergründe. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
