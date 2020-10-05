Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milch in Plastiktüten, Mülltonnen mit schwerem Schloss, Autos mit Wärmespule und Steckdosenanschluss, Pommes mit Bratensauce und Käse ("Poutin") und Ahornsirup auf Eis ("Ahorn Tuffy")? Was für Deutsche skurril klingt, ist für Kanadier völlig alltäglich. Doch was haben das metrische System, extrem kalte Winter und eine bärenstarke Vorliebe für Hausmüll damit zu tun? "Galileo" zeigt fünf Dinge, ohne die ein Kanadier nicht leben kann und erklärt die Hintergründe. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

