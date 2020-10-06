Galileo
Folge vom 06.10.2020: Urlaub auf dem Mars
52 Min.Folge vom 06.10.2020Ab 12
Der Mars scheint inzwischen zum Greifen nah: Noch in diesem Jahrzehnt soll eine bemannte Mission dorthin starten. Der Spanier David Ceballos träumt schon lange davon und ermöglicht jetzt handverlesenen Touristen einen Aufenthalt auf dem Mars - zwar auf der Erde, aber dennoch so realistisch wie möglich. In diesem Urlaub geht es nicht um Entspannung, sondern um das Überleben in einer lebensfeindlichen Umgebung. Und das alles in einer nordspanischen Höhle. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen