Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

G-hyped Schallplatte

ProSiebenFolge vom 08.10.2020
G-hyped Schallplatte

G-hyped SchallplatteJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.10.2020: G-hyped Schallplatte

51 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12

Die Schallplatte ist wieder zurück. Seit einigen Jahren boomt das Schallplatten-Geschäft und der Verkauf wächst rasant. Streaming-Dienste waren gestern - gerade die junge Generation entdeckt die schwarzen Scheiben neu. Manche Schallplatten sind sogar regelrechte Sammlerstücke und ein Vermögen wert. "Galileo" hat mit Händlern und Fans gesprochen und fragt: Was hat es mit dem Comeback der Vinylplatten auf sich? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen