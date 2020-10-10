Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Dorf ohne Jungen

ProSiebenFolge vom 10.10.2020
Dorf ohne Jungen

Galileo

Folge vom 10.10.2020: Dorf ohne Jungen

52 Min.Folge vom 10.10.2020Ab 12

Das Dorf Miejsce Odrzanskie im Süden von Polen ist kein gewöhnlicher Ort. Hier wurde seit über zehn Jahren kein einziger Junge mehr geboren. Deshalb nennen es viele auch "das Dorf der Mädchen." Egal ob bei der freiwilligen Feuerwehr, in der Kirchengemeinde oder bei der Arbeit auf dem Feld - überall nur Mädchen. Doch woran liegt das? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

