Galileo

Extremes Amerika 2.0

ProSieben Folge vom 11.10.2020
Extremes Amerika 2.0

Folge vom 11.10.2020: Extremes Amerika 2.0

51 Min. Folge vom 11.10.2020 Ab 12

Am 3. November sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Kann der amtierende Präsident Donald Trump die Wahl für sich entscheiden, wäre das auch ein Sieg für die Waffenlobby in den USA. Gerade in Zeiten von Corona fühlen sich die Amerikaner noch bedrohter. Doch das Land ist gespalten: Waffengegner kämpfen für schärfere Gesetze, um der Waffengewalt Herr zu werden. "Galileo" hat Vertreter beider Seiten besucht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

