Galileo
Folge vom 11.10.2020: Extremes Amerika 2.0
51 Min.Folge vom 11.10.2020Ab 12
Am 3. November sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Kann der amtierende Präsident Donald Trump die Wahl für sich entscheiden, wäre das auch ein Sieg für die Waffenlobby in den USA. Gerade in Zeiten von Corona fühlen sich die Amerikaner noch bedrohter. Doch das Land ist gespalten: Waffengegner kämpfen für schärfere Gesetze, um der Waffengewalt Herr zu werden. "Galileo" hat Vertreter beider Seiten besucht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
