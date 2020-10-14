Galileo
Folge vom 14.10.2020: X-Days Winzer
52 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12
Den eigenen Wein anbauen - klingt nach einem wahren Genuss. Vom Weinberg in die Flasche ist es aber nicht nur ein steiler, sondern meist auch harter Weg. Passend zur Erntezeit hat "Galileo" gecheckt, welche Arbeit und Anstrengung hinter dem Beruf des Winzers stecken. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen