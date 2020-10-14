Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days Winzer

ProSiebenFolge vom 14.10.2020
X-Days Winzer

X-Days WinzerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 14.10.2020: X-Days Winzer

52 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12

Den eigenen Wein anbauen - klingt nach einem wahren Genuss. Vom Weinberg in die Flasche ist es aber nicht nur ein steiler, sondern meist auch harter Weg. Passend zur Erntezeit hat "Galileo" gecheckt, welche Arbeit und Anstrengung hinter dem Beruf des Winzers stecken. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

