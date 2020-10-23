Galileo
Folge vom 23.10.2020: Fünf Dinge Singapur
47 Min.Folge vom 23.10.2020Ab 12
Singapur ist die modernste Multikulti-Metropole Südostasiens. Hier leben über fünfeinhalb Millionen Menschen unterschiedlichster Herkunft. Doch so vielseitig der kleine Stadtstaat auch ist, so ähnlich ticken seine Bewohner, wenn es um ihren Alltag geht. "Galileo" begleitetdie Singapurer dabei und entdeckt fünf Dinge, ohne die kaum einer von ihnen auskommt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen