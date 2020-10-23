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Galileo

Fünf Dinge Singapur

ProSiebenFolge vom 23.10.2020
Fünf Dinge Singapur

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Galileo

Folge vom 23.10.2020: Fünf Dinge Singapur

47 Min.Folge vom 23.10.2020Ab 12

Singapur ist die modernste Multikulti-Metropole Südostasiens. Hier leben über fünfeinhalb Millionen Menschen unterschiedlichster Herkunft. Doch so vielseitig der kleine Stadtstaat auch ist, so ähnlich ticken seine Bewohner, wenn es um ihren Alltag geht. "Galileo" begleitetdie Singapurer dabei und entdeckt fünf Dinge, ohne die kaum einer von ihnen auskommt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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