Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Präsidentenmacher Charles Koch

ProSiebenFolge vom 29.10.2020
Präsidentenmacher Charles Koch

Präsidentenmacher Charles KochJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 29.10.2020: Präsidentenmacher Charles Koch

47 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12

Wer das Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl für sich entscheidet, ist noch ungewiss. Ein Mann wird aber auf jeden Fall weiter die US-Politik beeinflussen wie kaum ein anderer: Charles Koch, Multimilliardär, Unternehmer und der wohl mächtigste Strippenzieher Amerikas. Wie können sich Koch und seine Familie in die Politik einer ganzen Nation einmischen und welche Ziele verfolgen sie? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen