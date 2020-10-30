Rulebreaker: Der Sportstudent im RollstuhlJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.10.2020: Rulebreaker: Der Sportstudent im Rollstuhl
47 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12
Aufgeben gibt es nicht. Auch der Rollstuhl, an den Johnny Grasser eigentlich seit seiner Geburt gekettet ist, kann ihn nicht aufhalten. Gerade für sein Sportstudium wird er oft belächelt. Doch jetzt steht etwas noch viel Größeres an. Das Training für die "MudMasters" in den Niederlanden, einem Hindernisrennen durch den Matsch. Nichts für Rollstuhlfahrer? Johnny zeigt: Mit der richtigen Vorbereitung geht alles - und "Galileo" war mit dabei. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen