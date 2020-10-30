Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Rulebreaker: Der Sportstudent im Rollstuhl

ProSiebenFolge vom 30.10.2020
Rulebreaker: Der Sportstudent im Rollstuhl

Rulebreaker: Der Sportstudent im RollstuhlJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 30.10.2020: Rulebreaker: Der Sportstudent im Rollstuhl

47 Min.Folge vom 30.10.2020Ab 12

Aufgeben gibt es nicht. Auch der Rollstuhl, an den Johnny Grasser eigentlich seit seiner Geburt gekettet ist, kann ihn nicht aufhalten. Gerade für sein Sportstudium wird er oft belächelt. Doch jetzt steht etwas noch viel Größeres an. Das Training für die "MudMasters" in den Niederlanden, einem Hindernisrennen durch den Matsch. Nichts für Rollstuhlfahrer? Johnny zeigt: Mit der richtigen Vorbereitung geht alles - und "Galileo" war mit dabei. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

Alle verfügbaren Folgen