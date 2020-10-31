Das kannst du besser - Halloween-EditionJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 31.10.2020: Das kannst du besser - Halloween-Edition
51 Min.Folge vom 31.10.2020Ab 12
Halloween steht vor der Tür, und was ist typischer für Halloween, als ein selbstgeschnitzter Kürbis? Aber, es ist doch immer wieder aufs Neue mühsam, das orangene Gemüse mit dem Löffel auszuhöhlen. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat für dieses und andere Probleme nützliche Tipps und Tricks auf Lager. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen