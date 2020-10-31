Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Das kannst du besser - Halloween-Edition

ProSieben
Folge vom 31.10.2020
Das kannst du besser - Halloween-Edition

Galileo

Folge vom 31.10.2020: Das kannst du besser - Halloween-Edition

51 Min.
Folge vom 31.10.2020
Ab 12

Halloween steht vor der Tür, und was ist typischer für Halloween, als ein selbstgeschnitzter Kürbis? Aber, es ist doch immer wieder aufs Neue mühsam, das orangene Gemüse mit dem Löffel auszuhöhlen. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat für dieses und andere Probleme nützliche Tipps und Tricks auf Lager. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

