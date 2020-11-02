Galileo Spezial: Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums weiße HausJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.11.2020: Galileo Spezial: Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums weiße Haus
58 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12
Warum setzen sich trotz aller Kritik so viele Amerikaner für ihren umstrittenen Präsidenten ein? Mit welchen Argumenten versuchen Republikaner wie Demokraten, noch unentschiedene Wähler von "ihrem" Kandidaten zu überzeugen? Welche Auswirkungen haben die dramatische Corona-Situation und die Protestbewegungen nach dem Mord an George Floyd auf die politische Entscheidungsfindung? Diesen Fragen widmet sich das "Galileo Spezial Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums Weiße Haus". Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
