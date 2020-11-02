Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 02.11.2020
58 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 12

Warum setzen sich trotz aller Kritik so viele Amerikaner für ihren umstrittenen Präsidenten ein? Mit welchen Argumenten versuchen Republikaner wie Demokraten, noch unentschiedene Wähler von "ihrem" Kandidaten zu überzeugen? Welche Auswirkungen haben die dramatische Corona-Situation und die Protestbewegungen nach dem Mord an George Floyd auf die politische Entscheidungsfindung? Diesen Fragen widmet sich das "Galileo Spezial Countdown USA - Der schmutzige Kampf ums Weiße Haus". Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

