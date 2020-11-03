Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Wie ticken ... US-Milizen?

ProSiebenFolge vom 03.11.2020
Wie ticken ... US-Milizen?

Wie ticken ... US-Milizen?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 03.11.2020: Wie ticken ... US-Milizen?

44 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

In den USA gibt es über 180 schwer bewaffnete und gewaltbereite Gruppen mit politisch-extremer Positionierung. Sie bezeichnen sich als "Freiheitskämpfer", "Schützer der Verfassung" oder "Miliz". Viele sind Trump-Anhänger - aber nicht alle. Wie werden sie reagieren, wenn der neue Präsident feststeht? Sind diese Gruppen wirklich bereit, bei einem "falschen" Ergebnis zu den Waffen zu greifen? Bereit für einen Bürgerkrieg? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen