Galileo
Folge vom 03.11.2020: Wie ticken ... US-Milizen?
44 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12
In den USA gibt es über 180 schwer bewaffnete und gewaltbereite Gruppen mit politisch-extremer Positionierung. Sie bezeichnen sich als "Freiheitskämpfer", "Schützer der Verfassung" oder "Miliz". Viele sind Trump-Anhänger - aber nicht alle. Wie werden sie reagieren, wenn der neue Präsident feststeht? Sind diese Gruppen wirklich bereit, bei einem "falschen" Ergebnis zu den Waffen zu greifen? Bereit für einen Bürgerkrieg? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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