Galileo

Konsumgigant "Bosch"

ProSieben Folge vom 04.11.2020
Konsumgigant "Bosch"

Konsumgigant "Bosch"Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.11.2020: Konsumgigant "Bosch"

43 Min. Ab 12

Werkzeuge und Haushaltswaren: Das verbinden die meisten mit "Bosch". Das Unternehmen kann aber noch viel mehr - vor allem im Bereich Mobilität. Der Megakonzern ist führender Automobilzulieferer weltweit und in China bereits Marktführer im Bereich Elektromobilität. Was hinter dem Erfolg des Technologie-Unternehmens steckt, klärt "Galileo" beim Besuch in der Firmenzentrale. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

