Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

G-Klärt: "Telegram" - Messenger der Corona-Rebellen

ProSiebenFolge vom 05.11.2020
G-Klärt: "Telegram" - Messenger der Corona-Rebellen

G-Klärt: "Telegram" - Messenger der Corona-RebellenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 05.11.2020: G-Klärt: "Telegram" - Messenger der Corona-Rebellen

44 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12

Der alternative Messengerdienst "Telegram" ist nicht nur bei Datenschützern und "WhatsApp"-Gegnern beliebt. Auch "Corona-Rebellen" machen sich die vielen Features des Erfolgs-Messengers zu Nutze. Was hat der russische Messenger alles zu bieten, und wie wurde er ausgerechnet zum Sprachrohr von Verschwörungstheoretikern? "Galileo" checkt die App, die Macher und die User. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen