G-Klärt: "Telegram" - Messenger der Corona-RebellenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.11.2020: G-Klärt: "Telegram" - Messenger der Corona-Rebellen
44 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12
Der alternative Messengerdienst "Telegram" ist nicht nur bei Datenschützern und "WhatsApp"-Gegnern beliebt. Auch "Corona-Rebellen" machen sich die vielen Features des Erfolgs-Messengers zu Nutze. Was hat der russische Messenger alles zu bieten, und wie wurde er ausgerechnet zum Sprachrohr von Verschwörungstheoretikern? "Galileo" checkt die App, die Macher und die User. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen