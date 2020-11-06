Galileo
Folge vom 06.11.2020: 5 Secrets - Secret Service
44 Min.Folge vom 06.11.2020Ab 12
Wir kennen ihn alle aus den Nachrichten: den Secret Service. Die Agenten sind die Men in Black des Weißen Hauses. Sie schützen den Präsidenten vor Gefahren, wenn nötig auch mit dem eigenen Leben. So kennen wir das zumindest aus Filmen. Aber stimmt das denn wirklich oder ist das nur eine reine Erfindung aus Hollywood? "Galileo" hat einen Ex-Agenten getroffen und lüftet fünf Secrets über den Secret Service. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
