Galileo
Folge vom 10.11.2020: Mythos BND
42 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 12
Agenten und Spione gibt es nur in Actionfilmen? Fehlanzeige! Auch in Deutschland arbeiten Geheimagenten und Hacker für den Bundesnachrichtendienst - kurz BND. Dessen Hauptaufgabe besteht darin, Informationen aus dem Ausland zu beschaffen und für die Bundesregierung aufzubereiten. "Galileo" begleitet die Menschen, die sich tagtäglich auf die lebensgefährliche Mission "Undercover" begeben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
