Galileo
Folge vom 11.11.2020: G-checkt: Umweltaktivisten
45 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12
Sie kämpfen für die Umwelt - dafür haben sie ihre Jobs und das normale Leben aufgegeben. Seit Monaten verschanzen sich Umweltaktivisten in den Wäldern aus Protest zum Autobahnausbau. Jetzt haben die Waldrodungen begonnen und es kommt täglich zuAuseinandersetzungen mit der Polizei. Aber wieso gehen sie so weit? Was treibt die Aktivisten an und wie sieht ihr Leben gerade aus? "Galileo" hat das überprüft. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen