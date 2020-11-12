Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 12.11.2020
Das größte Möbelhaus der Welt plant nachhaltiger und klimaneutraler zu werden. Im Heimatland Schweden eröffnet jetzt die erste "IKEA"-Secondhand-Filiale der Welt. Doch was steckt hinter dem neuen Konzept des Möbelgiganten? "Galileo" war in Schweden und hat sichdas Ganze genauer angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

