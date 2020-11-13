Galileo
Folge vom 13.11.2020: Five Secrets Geld
45 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12
Auch wenn in den aktuellen Zeiten viele Menschen die Bezahlung mit dem Smartphone, der Bankkarte oder Kreditkarte bevorzugen, ist das Papiergeld beliebt wie nie zuvor. Und dabei steckt es voller Geheimnisse. Doch stimmt es, dass Geld aus Papier "nicht stinkt" undfälschungssicher ist? "Galileo" klärt fünf Geheimnisse über Geld auf. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen