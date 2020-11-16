Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 16.11.2020
43 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12

In der Medizin hat Cannabis in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Cannabis-Patienten. Bald wird es das erste Cannabis "Made in Germany" geben. Allerdings ist das noch kein grünes Licht für den medizinischen Gebrauch. "Galileo" klärt, wie Deutschland zu dem Thema steht, welche Hürden Patienten für die Verschreibung des umstrittenen Medikaments überwinden müssen und besucht Deutschlands erste legale Cannabis-Produktion in Hamburg. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

