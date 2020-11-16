Topthema: Cannabis in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 16.11.2020: Topthema: Cannabis in Deutschland
43 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 12
In der Medizin hat Cannabis in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Cannabis-Patienten. Bald wird es das erste Cannabis "Made in Germany" geben. Allerdings ist das noch kein grünes Licht für den medizinischen Gebrauch. "Galileo" klärt, wie Deutschland zu dem Thema steht, welche Hürden Patienten für die Verschreibung des umstrittenen Medikaments überwinden müssen und besucht Deutschlands erste legale Cannabis-Produktion in Hamburg. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen