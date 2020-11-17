G-checkt: Corona FilteranlagenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.11.2020: G-checkt: Corona Filteranlagen
Immer wieder betonen Experten, wie wichtig das richtige Lüften ist. Doch gerade in den kalten Monaten ist das nicht immer möglich. Raumlüfter sollen dieses Problem lösen und die Virenpartikel aus der Luft filtern. Doch funktioniert das wirklich? Werden diese Filteranlagen bald zum Must-Have für unsere Wohnzimmer, Restaurants und Schulen? "Galileo" hat den Test gemacht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
