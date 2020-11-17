Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

G-checkt: Corona Filteranlagen

ProSieben Folge vom 17.11.2020
G-checkt: Corona Filteranlagen

G-checkt: Corona FilteranlagenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.11.2020: G-checkt: Corona Filteranlagen

46 Min. Folge vom 17.11.2020 Ab 12

Immer wieder betonen Experten, wie wichtig das richtige Lüften ist. Doch gerade in den kalten Monaten ist das nicht immer möglich. Raumlüfter sollen dieses Problem lösen und die Virenpartikel aus der Luft filtern. Doch funktioniert das wirklich? Werden diese Filteranlagen bald zum Must-Have für unsere Wohnzimmer, Restaurants und Schulen? "Galileo" hat den Test gemacht. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

