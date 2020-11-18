Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Dafür oder Dagegen: Autofreie Innenstadt

ProSiebenFolge vom 18.11.2020
Dafür oder Dagegen: Autofreie Innenstadt

Dafür oder Dagegen: Autofreie InnenstadtJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 18.11.2020: Dafür oder Dagegen: Autofreie Innenstadt

44 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12

In immer mehr Städten werden Autos aus den Innenstädten verbannt. Paris, Barcelona, Amsterdam und Singapur haben es schon geschafft. Aber wäre das auch etwas für die deutschen Straßen? Geniale Idee oder doch nur Zukunftsmusik? Die Zuschauer können in der "Galileo"-App abstimmen: Autofreie Innenstädte - sind sie dafür oder dagegen? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt

Alle verfügbaren Folgen