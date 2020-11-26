Galileo
Folge vom 26.11.2020: X-Days: Adventskränze
38 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Am 29. November ist es wieder soweit - Die erste Kerze des Adventskranzes wird angezündet. 80% der deutschen Haushalte besitzen so einen Kranz, aber wie entstehen diese überhaupt? Um das herauszufinden, hilft "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler zwei Tage lang in einer Adventskranz-Fabrik aus und stellt dort seine eigenen Kränze her. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
