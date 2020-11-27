Galileo
Folge vom 27.11.2020: Konsumgigant "Steiff"
44 Min.Folge vom 27.11.2020Ab 12
Plüschtiere der Firma "Steiff" sind in Sammlerkreisen teils mehrere Hunderttausende Euro wert. Doch was macht die Teddybären der deutschen Firma so besonders? Wie werden sie überhaupt hergestellt und welche Plüschtiere werden zu Sammlerstücken? Um das herauszufinden wirft "Galileo" einen Blick auf den Konsumgiganten "Steiff" und die Plüschtiere mit dem Knopf im Ohr. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
