Galileo
Folge vom 02.06.2022: Thema u. a.: Abnehm-Duell
46 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Die Freibäder sind geöffnet und der Countdown für den perfekten Beachbody läuft. Trotz Sport und guter Ernährung scheint es aber immer diese eine Problemzone zu geben, gegen die man nicht ankommt. Zwei Abnehm-Methoden versprechen nun, das Fett ganz ohne Schwitzen oder Hungern schmelzen zu lassen. Im knallharten Abnehm-Duell testet "Galileo" beide Methoden und prüft, wo die Kilos wirklich purzeln.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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