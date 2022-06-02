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Galileo

Thema u. a.: Abnehm-Duell

ProSiebenFolge vom 02.06.2022
Thema u. a.: Abnehm-Duell

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Galileo

Folge vom 02.06.2022: Thema u. a.: Abnehm-Duell

46 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Die Freibäder sind geöffnet und der Countdown für den perfekten Beachbody läuft. Trotz Sport und guter Ernährung scheint es aber immer diese eine Problemzone zu geben, gegen die man nicht ankommt. Zwei Abnehm-Methoden versprechen nun, das Fett ganz ohne Schwitzen oder Hungern schmelzen zu lassen. Im knallharten Abnehm-Duell testet "Galileo" beide Methoden und prüft, wo die Kilos wirklich purzeln.

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