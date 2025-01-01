Thema u. a.: Autowasch-Star dank ZwangsstörungJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Autowasch-Star dank Zwangsstörung
Zykiah Ditchett ist einer der gefragtesten Autowäscher in ganz Manchester. Der 15-jährige wäscht die Autos von berühmten Manchester-United Spielern. Das Außergewöhnliche: Den Erfolg hat er seiner Zwangsstörung zu verdanken. "Galileo" hat den Teenager und seine Familie zu Hause besucht und ihm bei seinem erfolgreichen Business über die Schulter geschaut.
