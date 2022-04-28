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Galileo

Thema u. a.: Lernen von den Besten - Drogenpolitik Portugal

ProSiebenFolge vom 28.04.2022
Thema u. a.: Lernen von den Besten - Drogenpolitik Portugal

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Galileo

Folge vom 28.04.2022: Thema u. a.: Lernen von den Besten - Drogenpolitik Portugal

46 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12

Portugal hält Drogenabhängigen die Nadel hin. Ob das wohl gut geht? Ja, geht es! Denn wo noch in den 90ern eine schwere Drogenkrise herrschte, ist heute die Missbrauchs- und Sterberate niedriger als in Deutschland. Was können wir uns in Deutschland von der erfolgreichen Suchtprävention abschauen? "Galileo" begleitet portugiesische Sozialarbeiter:innen und Ärzt:innen, die Drogenabhängige wie Suchtkranke anstatt wie Kriminelle behandeln.

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