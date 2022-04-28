Thema u. a.: Lernen von den Besten - Drogenpolitik PortugalJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 28.04.2022: Thema u. a.: Lernen von den Besten - Drogenpolitik Portugal
46 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12
Portugal hält Drogenabhängigen die Nadel hin. Ob das wohl gut geht? Ja, geht es! Denn wo noch in den 90ern eine schwere Drogenkrise herrschte, ist heute die Missbrauchs- und Sterberate niedriger als in Deutschland. Was können wir uns in Deutschland von der erfolgreichen Suchtprävention abschauen? "Galileo" begleitet portugiesische Sozialarbeiter:innen und Ärzt:innen, die Drogenabhängige wie Suchtkranke anstatt wie Kriminelle behandeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen