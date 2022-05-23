Thema u. a.: Die Müllmänner/Müllfrauen der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.05.2022: Thema u. a.: Die Müllmänner/Müllfrauen der Zukunft
28 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12
Egal ob auf dem Land, im Meer oder sogar im Weltall. Überall wird Müll zum Problem. Aber nun nehmen es autonome Roboter mit dem Müll auf. "Galileo" zeigt die Müllmänner/ Müllfrauen der Zukunft und wie sie gegen die Umweltverschmutzung helfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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