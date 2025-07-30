Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 30.07.2025
14 Min.Folge vom 30.07.2025

In Afrika treffen sich Jon und Liz mit den Tierschutzexperten Armstrong und Angie. Armstrong teilt ihnen mit, dass es bloß noch vier mansianische weiße Löwen gibt. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche. Doch der hinterhältige Mr. McStinkreich und der Jäger Dinken sind ihnen dicht auf den Fersen. Er und sein Handlanger sabotieren die Tierschützer bei ihrer Suche. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

