Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 3: Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 3
14 Min.Folge vom 31.07.2025
Nach dem Flugzeugunglück haben sich Garfield und Odie in der Savanne verlaufen, während Jon, Liz und ihr Freund Armstrong das nächstgelegene Dorf suchen. Jon macht sich große Sorgen um Garfield, doch dieser lässt es sich bei einer Gruppe Paviane gutgehen, die ihm ausgerechnet Lasagne zur Stärkung anbieten. Unterdessen kommen die fiesen Jäger dem besonderen Löwen immer näher... Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0