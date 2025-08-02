Garfield: Verhext - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 7: Garfield: Verhext - Teil 2
13 Min.Folge vom 02.08.2025
Um Odie zu finden und zurückzuverwandeln, krallt sich Garfield das Zauberbuch und den fliegenden Besen der Hexe und eilt zur magischen Schule. Doch die Hexe will ihn nicht so einfach gehen lassen. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd in der Luft. Garfields einzige Chance? Der Stimme aus dem Buch zu vertrauen, die ihm die richtigen Abwehrzaubersprüche verrät. Was er allerdings nicht weiß, ist, dass in dem Buch eine mächtige, böse Hexe gefangen ist... Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
