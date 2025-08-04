Garfield: Verhext - Teil 4Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 9: Garfield: Verhext - Teil 4
14 Min.Folge vom 04.08.2025
Garfields einzige Hoffnung, die böse Hexe aufzuhalten, besteht darin, drei magische Gegenstände vor der Hexe zu ergattern. Der Besen des Jammers, die silbernen Schuhe und der Zauberstab der Lilith verhelfen der Legende nach zu enormer Macht und sind ihre einzige Chance, Maricella aufzuhalten und die Menschheit zu retten. Der sonst so faule Kater muss sich nun als wahrer Held beweisen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0