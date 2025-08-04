Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 04.08.2025
14 Min.Folge vom 04.08.2025

Garfields einzige Hoffnung, die böse Hexe aufzuhalten, besteht darin, drei magische Gegenstände vor der Hexe zu ergattern. Der Besen des Jammers, die silbernen Schuhe und der Zauberstab der Lilith verhelfen der Legende nach zu enormer Macht und sind ihre einzige Chance, Maricella aufzuhalten und die Menschheit zu retten. Der sonst so faule Kater muss sich nun als wahrer Held beweisen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.

