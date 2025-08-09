Garfield Staffel 4
Folge 20: Garfield: Maus TV
13 Min.Folge vom 09.08.2025
Die zwei Mäuse, die in Jons Haus wohnen, wollen ihre Sendung spät nachts nicht verpassen. Die Nagetiere schalten den geheimen Mäuse-Sender ein und schauen sich erst die Gewinnshow ,,Wie heißt der Käse?‘‘ an und anschließend einen informativen Beitrag über Hauskatzen, bei dem ausgerechnet Garfield als Beispiel dienen soll. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
