Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 4Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 4: Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 4
13 Min.Folge vom 31.07.2025
Während Jon, Liz und die Tierschützer verzweifelt nach den seltenen weißen Löwen suchen, lernt Garfield die Letzten ihrer Art ganz zufällig kennen. Die Wildtiere halten Garfield und Odie nur für ungefährliche Haustiere, was Garfield nicht auf sich sitzen lassen will. Die hinterhältigen Jäger sind den Löwen währenddessen ebenso auf der Spur. Wird es den Tierschützern gelingen, die Löwen zu retten? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
