Garfield Staffel 4
Folge 25: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 4
14 Min.Folge vom 13.08.2025
Garfields Frau wird vom Oberhaupt der Schnurrbartbande entführt. Als Star des Western-Films und Hilfssheriff liegt es an ihm, seine Braut aus der Pferdekutsche zu retten. Mit Mühe holt er die Kutsche auf einer wilden Verfolgungsjagd ein und schafft es, die Pferde abzuspannen. Doch da rollt das Gefährt unkontrolliert weiter, und zwar direkt auf eine Schlucht zu. Kann Garfield seine Geliebte noch rechtzeitig retten? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
