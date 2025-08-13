Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 4

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 4

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 13.08.2025
Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 4

Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 4Jetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 25: Garfield: Die Glitzer-Schlucht - Teil 4

14 Min.Folge vom 13.08.2025

Garfields Frau wird vom Oberhaupt der Schnurrbartbande entführt. Als Star des Western-Films und Hilfssheriff liegt es an ihm, seine Braut aus der Pferdekutsche zu retten. Mit Mühe holt er die Kutsche auf einer wilden Verfolgungsjagd ein und schafft es, die Pferde abzuspannen. Doch da rollt das Gefährt unkontrolliert weiter, und zwar direkt auf eine Schlucht zu. Kann Garfield seine Geliebte noch rechtzeitig retten? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen