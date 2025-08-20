Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids
Staffel 1
Folge 35
vom 20.08.2025
14 Min.Folge vom 20.08.2025

Garfields guter Freund Vito steckt in großen Schwierigkeiten. Seit Wochen steht sein Restaurant leer und kein Gast lässt sich blicken. Es hat eine weitere Pizzeria aufgemacht und der Eigentümer setzt hypnotisierende Werbespots ein, um Vitos Gäste zu stehlen. Es reicht ihm nicht nur, dass Vito Pleite geht, er will auch dafür sorgen, dass das Gesundheitsamt den Laden schließt. Dafür scheut er auch vor hinterhältigen Tricks nicht zurück. Diesen fiesen Machenschaften muss Garfield Einhalt gebieten! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

