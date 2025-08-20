Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 35: Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 1
14 Min.Folge vom 20.08.2025
Garfields guter Freund Vito steckt in großen Schwierigkeiten. Seit Wochen steht sein Restaurant leer und kein Gast lässt sich blicken. Es hat eine weitere Pizzeria aufgemacht und der Eigentümer setzt hypnotisierende Werbespots ein, um Vitos Gäste zu stehlen. Es reicht ihm nicht nur, dass Vito Pleite geht, er will auch dafür sorgen, dass das Gesundheitsamt den Laden schließt. Dafür scheut er auch vor hinterhältigen Tricks nicht zurück. Diesen fiesen Machenschaften muss Garfield Einhalt gebieten! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0