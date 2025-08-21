Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 3Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 37: Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 3
14 Min.Folge vom 21.08.2025
Es verschlägt Garfield, Jon, Odie und Vitos Freundin nach Italien. Sie suchen nach Vito, der spurlos verschwunden ist. Mama Meany’s Männer sind ihnen allerdings dicht auf den Fersen. Sie folgen ihnen bis nach Venedig, wo es auf den bekannten Gondeln zu einer wilden Verfolgungsjagd durch die Kanäle kommt. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
