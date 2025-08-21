Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF Kids
Folge vom 21.08.2025

Garfield und seine Freunde haben den sagenumwobenen Lasagne-Baum gefunden. Wie sich herausstellt steht er auf dem Grundstück von Vitos Cousin Nunzio, auf dem nun auch seine Mutter wohnt. Doch Vito kann sich nicht darüber freuen, seine Familie wiederzusehen, denn er hält seinen Cousin für einen Schurken. Doch Nunzio und Vitos Mutter beteuern, dass der einstige Fiesling sich inzwischen verändert hat. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

ORF Kids
