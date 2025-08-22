Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 5Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 39: Garfield: Der Lasagne-Baum - Teil 5
14 Min.Folge vom 22.08.2025
Die Forscher in Mama Meaney’s Fabrik stellen fest, dass der Lasagne-Baum eine Fälschung ist, und die Lasagne bloß an den Blättern befestigt ist. Außer sich vor Wut nimmt Mama Meaney Garfield und Odie als Geiseln. Er fordert Mama Vitos Geheimrezept für die Lasagne, als Gegenleistung lässt er die beiden gehen. Mit dem Rezept könnte er aber noch mehr italienische Restaurants schließen lassen und der mächtigste Restaurantbesitzer aller Zeiten werden! Garfield weiß sich aber zum Glück zu helfen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0