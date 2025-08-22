Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 40vom 22.08.2025
Folge 40: Garfield: Abenteuer Wildnis - Teil 1

14 Min.Folge vom 22.08.2025

Heute haben Garfield, Odie und Jon einen Ausflug in die Wildnis vor. Sie gehen Campen. Als wäre das für den Stubentiger nicht schon schlimm genug, kommen auch noch die anstrengenden Zwillinge, Minerva und Drusilla, Jons Nichten, und der arrogante Kater Nermal mit. Garfield wünscht sich sehnlichst seine gemütliche Couch und Kabelfernsehen zurück! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

ORF Kids
